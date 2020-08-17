Vali Yılmaz mısır hasadına katıldı

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kırmıtlı köyünde mısır hasadına katıldı.

Hasat öncesinde İl Tarım ve Orman Müdürü Recep Bulut, ildeki mısır üretimi konusunda Vali Yılmaz’a bilgi verdi. Bu yılki verimin geçen yıla göre yüzde 10 daha yüksek olduğunu ifade eden Bulut, “Bu yıl ilimizde 357 bin 446 dekar alanda mısır ekimi yapılmıştır. Yaklaşık dekara bin 250 kilogram verim almayı bekliyoruz" dedi.

Üreticilerle bir süre sohbet eden Vali Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, “Mısır üreticilerimizle bir araya gelmekten

memnuniyet duyuyorum. Bütün üreticilerimize bol bereketli bir yıl olmasını diliyorum. Her zaman çiftçilerimize destek olmaya gayret göstereceğiz“ diye konuştu.

Daha sonra biçerdöverle mısır hasadını gerçekleştiren Vali Yılmaz, emeği geçen herkese teşekkür ederek köyden ayrıldı.

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