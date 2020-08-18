Osmaniye'de 148 madeni sikke ele geçirildi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 148 madeni sikke ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracı kent merkezinde durdurarak arama yaptı. Aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 148 madeni sikke ele geçirildi. Araçtaki B.K. ve E.K. gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2020-08-18 11:44:44
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