Covid-19 kurbanı ana-oğul toprağa verildi

Osmaniye'de Covid19 teşhisi ile tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybeden anaoğul, toprağa verildi.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye'nin İstiklal Mahallesi'nde ikamet eden Sıdıka Arslan ve oğlu Timur Arslan, tedavi gördükleri Osmaniye Devlet Hastanesi'nde yaşamlarını kaybetti. Sıdıka Arslan ve oğlu Timur Arslan, Osmaniye'nin Cevdetiye Beldesinde az sayıda kişinin katılımı ile toprağa verildiler.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.