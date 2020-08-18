Osmaniye'de tarihi eser operasyonu İhbar üzerine durdurulan araçta 148 adet tarihi sikke ele geçirildi

'İyi ki senin kızınım'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Osmaniye’de ihbar üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 148 adet tarihi sikke ele geçirildi.

Kültür ve Tabiat Varlığı kaçakçılığı yapılacağı yönünde ihbar alan Osmaniye il Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli aracı Osmaniye merkez girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 148 adet tarihi madeni sikke ele geçirildi. Olayla ilgili B.K. ve E.K. isimli şahıslar jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.