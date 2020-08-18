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Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti

DHA

Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de koronavirüs tedavisi gören Sıdıka (83) ile oğlu Timur Arslan (59) hayatını kaybetti. Anne-oğulun cenazeleri, tedbirler eşliğinde az sayıda kişinin katılımıyla toprağa verildi.
İlçenin İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Sıdıka ile oğlu Timur Arslan, bir süredir koronavirüs tedavisi gördükleri Osmaniye Devlet Hastanesi'nde 2 gün önce hayatlarını kaybetti. Anne-oğulun cenazesi otopsilerinin ardından Cevdetiye beldesindeki mezarlığa getirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak kılınan cenaze namazının ardından anne-oğul dualarla toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2020-08-18 14:30:07

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