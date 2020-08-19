Osmaniye’de Covid-19 denetimler yapıldı

Osmaniye’de, şehir merkezindeki tüm yaşam alanlarında, "Sağlık hepimiz için" sloganı ile Covid19 denetimi gerçekleştirildi.

Şehir merkezindeki İşyerlerini ziyaret eden Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin baş prensipleri olan maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması noktasında esnaf ve vatandaşları uyardı. Adnan Menderes Bulvarındaki polis uygulama noktasında, araç sürücüleri maske kullanımı konusunda denetlendi. Daha sonra kent merkezi başta olmak üzere tüm yaşam alanlarında sürdürdüğü çalışmada Covid19 tedbirlerine yönelik rehberlik edici bilgilendirme yaptı.

Vali Erdinç Yılmaz, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, kurum müdürleri ile Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile birlikte Adnan Menderes Bulvarındaki denetimlere katılarak, esnafı ve vatandaşları maske takmaları, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.