Osmaniye'de CHP İl ve Merkez İlçe Başkanının korona testi pozitif çıktı

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık, Merkez İlçe Başkanı Abdulkadir Özgan ve Milletvekili Baha Ünlü’nün Danışmanı Kenan Zorlu’nun Covid19 testi pozitif çıktı.

Korona virüs tanısı konulan İl Başkanı Aşık, İlçe Başkanı Özgan ve Milletvekili danışmanı Zorlu'nun sağlık durumlarının iyi olduğu ve 14 gün süreyle evde karantinaya alındığı bildirildi.

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