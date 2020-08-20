Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi'nde koronavirüs tedbirleri



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE'de, Suriyeli Türkmen ailelerin konakladığı Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi'nde yeni tip koronavirüse ilişkin yeni tedbirler alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, barınma merkezinde koronavirüs vakalarının artış gösterdiği belirtilerek, bu kapsamda yeni tedbirler alındığı aktarıldı. İl Hıfzıssıhha Meclisi toplantısı sonunda alınan kararlar şöyle aktarıldı:

"Koronavirüs vaka sayısının son günlerde artması sebebiyle Osmaniye İl Göç idaresi Müdürlüğünün yazıları doğrultusunda Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi'nde ikamet eden 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan misafirlerin zorunlu haller dışında konteynerlarından çıkmasının sınırlandırılmasına, sağlık sebebi dışında il dışı yol izin belgesi ve il içi izinlerin verilmemesine, çalışma izni ile il dışına giden misafirlerin dönüşlerinden itibaren 14 gün süreyle ailesi ile birlikte konteynırlarında izalosyona tabi tutulmasına, il içi günlük çarşı çıkışlarına sadece çalışan misafirlerin gitmesine izin verilmesi, zaruri durumlarda ise aileden sadece bir kişinin ihtiyaçlarını karşılayıp dönmesi için izin verilmesine, Barınma Merkezi içerisinde maske takılması zorunlu olup uyulmadığı takdirde ilgili kişiye 14 gün süre ile barınma merkezinden çıkış yasağı konulmasına, Misafirlerin ikinci bir karara kadar ibadetlerini evlerinde yapmalarına karar verildi."DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2020-08-20 17:36:39



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