Balya yüklü kamyonet alev alev yandı

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Osmaniye’nin Sumbas ilçesine bağlı Alibeyli köyünde saman balyası yüklü kamyonette çıkan yangın sonrası araç küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alibeyli köyünde Ömer İlkin’in kullandığı 76 DD 071 plakalı mısır balyası yüklü kamyonette henüz belirlenemeyen bir nedenle balyaların olduğu bölümde yangın çıktı. Durumu fark eden şoför aracı kenara çekip hemen itfaiyeyi aradı. Kısa sürede tüm kamyoneti saran yangın bir anda büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Şans eseri kimsenin yara almadığı yangın sonrası araç tamamen kullanılmaz hale gelirken ,büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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