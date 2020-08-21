Osmaniye'de sokak düğünleri yasaklandı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Osmaniye'de mahalle aralarında yapılan sokak düğünleri İl Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla geçici süreyle kısıtlandı.

Düğünlerin daha geniş alanlarda yapılabilmesi, mesafe kurallarına uyumun daha kolay sağlanabilmesi için okul bahçeleri veya uygun alanlar kullanılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.