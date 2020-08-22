Osmaniye'de orman yangını Sumbas ilçesine bağlı Akçataş Yellimazi mevkiindeki kızılçam ormanlarında öğleden sonra çıkan yangını söndürmek için ekipler seferber oldu

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Osmaniye’nin Sunbas Kadirli sınırında bulunan Akçataş Yellimazi mevkiin de bulunan kızılçam ormanında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.

Bölgede şiddetli poyraz nedeni ile kısa sürece geniş alana yayılan orman yangınına Kozan Orman İşletme Müdürlüğü, Osmaniye Orman İşletme müdürlüğünden ekipler müdahale etti.

Kısa sürede yaklaşık 7 hektar alana yayılan yangına, ilk etapta 50 arazöz, 250 orman işçisi, 15 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 3 greyder ve 4 helikopter ile söndürülmeye çalışılıyor. Henüz kontrol altına alınamayan yangını söndürmek için ekipler yoğun şekilde mücadele ediyor.

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