Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Akçataş köyü, Yelimazı Diniker mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Sumbas ilçesine bağlı Akçataş köyünde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Diniker Mahallesi'nde başlayan orman yangını bölgede esen kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çevre il ve ilçelerden yangın söndürme ilk müdahale ekipleri ve arazözler sevk edildi. Yangına başta Kadirli, Kozan, Osmaniye, Feke, Ceyhan ilçeleri Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 50 arazöz, 250 orman işçisi, 2 dozer, 3 greyder karadan, Adana Orman İşletme Bölge Müdürlüğüne ait 4 yangın söndürme helikopteri ise havadan müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonrası orman yangını kontrol altına alındı. Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebi ve ne kadar ormanlık alana zarar verdiğini konusunda çalışma başlatıldı.

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