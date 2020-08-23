MHP Düziçi'nde Mehmet Fatih Mart dönemi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP Düziçi'nde Mehmet Fatih Mart dönemi

İHA

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe kongresinde başkanlığa Mehmet Fatih Mart seçildi.

MHP Düziçi'nde Mehmet Fatih Mart dönemi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe kongresinde başkanlığa Mehmet Fatih Mart seçildi.
Karacaoğlan Kültür Merkezinde yapılan kongreye eczacı Mehmet Fatih Mart'ın adaylığında tek liste ile gidildi. 393 üyeden 127'sinin oy kullandığı seçimde Eczacı Mehmet Fatih Mart, kullanılan 127 oyun tamamını alarak Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Düziçi İlçe Başkanı seçildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düziçi’nde motosikletçilere şok uygulama
YEREL HABERLER Düziçi’nde motosikletçilere şok uygulama
Osmaniye Akçataş köyünde orman yangını
YEREL HABERLER Osmaniye Akçataş köyünde orman yangını
Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kamyonetten yola savrulan molozlar trafiği aksattı
YEREL HABERLER Kamyonetten yola savrulan molozlar trafiği aksattı
Osmaniye'de orman yangını Sumbas ilçesine bağlı Akçataş Yellimazi mevkiindeki kızılçam ormanlarında öğleden sonra çıkan yangını söndürmek için ekipler seferber oldu
YEREL HABERLER Osmaniye'de orman yangını Sumbas ilçesine bağlı ...
Osmaniye'de piknik alanında yangın; söndürmeye vatandaşlar da destek verdi
YEREL HABERLER Osmaniye'de piknik alanında yangın; söndürmeye ...
Emekli maaşı çalınan Hasan amcayı Kadirli Gençlik Merkezi sevindirdi Bankadan emekli maaşını çektikten sonra bin TL parası çalınan 75 yaşındaki Hasan Arık’ın kaybını Kadirli Gençlik merkezi karşıladı
YEREL HABERLER Emekli maaşı çalınan Hasan amcayı Kadirli Gençlik ...
Çatıdan düşen adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çatıdan düşen adam hayatını kaybetti
Vali Erdinç Yılmaz: "Hizmet için geldik, her dakikamız önemli"
YEREL HABERLER Vali Erdinç Yılmaz: "Hizmet için geldik, her ...
Hasan Amcanın emekli maaşını çaldılar Bankadan emekli maaşını çeken 75 yaşındaki Hasan Arık’ın cebinden maaşını çaldılar
YEREL HABERLER Hasan Amcanın emekli maaşını çaldılar Bankadan emekli ...
Osmaniye'de sokak düğünleri yasaklandı
YEREL HABERLER Osmaniye'de sokak düğünleri yasaklandı
2020 ÇKS kayıt süresi uzatıldı
YEREL HABERLER 2020 ÇKS kayıt süresi uzatıldı
Esnaftan şeritli korona virüs tedbiri Sosyal mesafeyi korumayan arkadaşları için kendi etrafını şeritle kapattı
YEREL HABERLER Esnaftan şeritli korona virüs tedbiri Sosyal mesafeyi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X