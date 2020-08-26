Üniversiteli Ali, 1999 model araca, sesli komut özelliği ekledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversiteli Ali, 1999 model araca, sesli komut özelliği ekledi

DHA

Üniversiteli Ali, 1999 model araca, sesli komut özelliği ekledi


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)MANİSA Celal Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 2'nci sınıf öğrencisi Ali Pampallı (19) geliştirdiği sistemle 1999 model otomobile, sesli komut özelliği ekledi. Otomobile cep telefonu ile sesli komut veren Pampallı, aracı çalıştırabiliyor, kapatabiliyor, ışıklarını yakabiliyor.
Osmaniye´nin merkeze bağlı Kesmeburun köyünde yaşayan Ali Pampallı, amcasının oğluna ait 1999 model otomobile, yaklaşık 90 lira harcayarak elektronik parçalar entegre ettiğini ve sesli komut özelliği eklediğini belirtti. Bluetooth teknolojisi kullandığını dile getiren Pampallı, "Geliştirdiğim yazılım sayesinde, arabayı çalıştırıyorum, kapatıyorum. Işıklarını açıp kapatabiliyorum ve korna çalabiliyorum. Yüklediğim sesleri de seslendirerek konuşabiliyor" dedi.
Destek verilmesi durumunda yazılımı geliştirebileceğini ve ileride araçları tamamen insansız hareket ettirmeyi hedeflediğini ifade eden Pampallı, "Bunu gerçekleştirmek için belirli bir desteğe ihtiyacım var. Destek verildiği takdirde insansız yapabilirim. Bu araçta mekanik aksam çok olduğu için ancak bu kadar özellik ekleyebildim ama elektrikli araçlar üzerinde fırsat verildiği takdirde daha ilerisini yapabilirim. Bu çalışmamı bir haftada geliştirdim. Öncesinde altyapısını oluşturmuştum. En sonunda araca monte edip çalıştırdım" diye konuştu DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2020-08-26 12:15:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bünyamin'in salça makinesine sıkışan elini hastanede itfaiyeciler kurtardı
YEREL HABERLER Bünyamin'in salça makinesine sıkışan elini hastanede ...
Valiler DOĞAKA toplantısı için bulundu Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz’ı makamında ziyaret etti
YEREL HABERLER Valiler DOĞAKA toplantısı için bulundu Hatay Valisi ...
Amanoslar'da PKK'nın kullandığı mağara ve sığınak bulundu
YEREL HABERLER Amanoslar'da PKK'nın kullandığı mağara ve sığınak ...
Hamile kadın ve eşi bıçaklı saldırganın tutuklanmasını istedi
YEREL HABERLER Hamile kadın ve eşi bıçaklı saldırganın ...
Düziçi'nde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Düziçi'nde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X