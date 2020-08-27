Düziçi’nde 11 araca 23000 bin lira ceza

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yapılan denetimlerde 11 araca 23 bin lira para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 6 ayrı noktada yapılan uygulamalar sırasında 330 şahıs ve 133 araç sorgulandı.

Uygulamalar sırasında hakkında yakalama emri bulunan R.K. (27) isimli şahıs yakalandı.

Ayrıca, 1 plakasız motosiklet ve 1 şase ile motor numarası kazınmış motosiklet olmak üzere toplamda 2 motosiklet trafikten men edildi.

Uygulamalar sırasında yapılan evrak kontrollerinde de toplam 11 araca 23000 TL para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.