Düziçi’nde 11 araca 23000 bin lira ceza

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yapılan denetimlerde 11 araca 23 bin lira para cezası uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 6 ayrı noktada yapılan uygulamalar sırasında 330 şahıs ve 133 araç sorgulandı.
Uygulamalar sırasında hakkında yakalama emri bulunan R.K. (27) isimli şahıs yakalandı.
Ayrıca, 1 plakasız motosiklet ve 1 şase ile motor numarası kazınmış motosiklet olmak üzere toplamda 2 motosiklet trafikten men edildi.
Uygulamalar sırasında yapılan evrak kontrollerinde de toplam 11 araca 23000 TL para cezası uygulandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.