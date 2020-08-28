Seminere katılan öğretmenin Covid testi pozitif çıktı Osmaniye'de 4 öğretmen karantinaya alındı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir okuldaki seminere katılan öğretmende korona virüs tespit edilince, öğretmenle birlikte seminere katılan diğer 3 öğretmen karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde bulunan Mustafa Konaklı İlkokulunda okul öncesi seminerine katılan bir öğretmen halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle hastaneye başvurunca yapılan Covid19 testi pozitif çıktı. Yapılan filyasyon çalışması kapsamında korona virüs tespit edilen öğretmenle birlikte seminere katılan diğer 3 öğretmen 14 gün süre ile karantina altına alındı.

Karantinaya alınan 3 öğretmene ve okul müdürüne Covid19 testi uygulanacağı öğrenildi.

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