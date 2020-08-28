'Poyraz'lı aramada otomobil bagajında bonzai ele geçirildi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin bagajında yapılan aramada 521,77 gram bonzai ele geçirildi. Otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik kentin belirli noktalarında uygulama noktası oluşturdu. Adana yönünden kente gelen bir otomobil şüphe üzerine durduruldu. Sürücü ve 3 yolcunun şüpheli hareketleri üzerine araç, emniyet müdürlüğü otoparkına götürülerek, narkotik köpeği Poyraz ile detaylı arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine otomobilin bagajında, poşet içerisine konulmuş vaziyette 521,77 gram uyuşturucu bonzai maddesi ele geçirildi.
Otomobilde bulunan C.Ç., M.T., R.T. ve S.Ş., gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2020-08-28 16:44:39
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