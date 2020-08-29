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Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimliğine Dr. Şamil Gerek atandı

İHA

Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimliğine Dr. Şamil Gerek atandı

Düziçi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Şamil Gerek, Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atandı.
Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekimi iken 2016 yılında Düziçi Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine getirilen Dahiliye Uzmanı Dr. Şamil Gerek, 4 yıllık görevinin ardından Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimliği'ne atandı. Gerek, daha daha önce de Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimliği görevinde bulunmuştu.

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