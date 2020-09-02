Amanoslarda PKK'nın sığınağında yaşam malzemeleri ele geçirildi

Hangi otomobilin fiyatı nasıl değişti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yıldırım5 Amanoslar operasyonunda, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak ve mağara içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca Amanoslar Bölgesinde, Jandarma Komando Özel Harekat, Jandarma Komando Timleri ve Polis Harekat Timlerinin katılımıyla düzenlenen Yıldırım 5 Amanoslar operasyonunda, bölücü terör örgütünün kullandığı tespit edilen sığınak ve mağara içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli tahkikata başlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.