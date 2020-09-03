Osmaniye’de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi den 1'i tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca merkez ilçe Koçyurdu Köyünde Y.G. ve M.G. isimli şahısların uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları bilgisi alınması üzerine şüphelilere ait iki adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 2050 gram esrar maddesi ile 14 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüphelilerden Y.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Osmaniye Kapalı Cezaevine gönderildi, M.G. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.