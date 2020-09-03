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Hint kenevirlerini, kümeste kuruturken yakalandılar

DHA

Hint kenevirlerini, kümeste kuruturken yakalandılar


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE'de, evin bahçesinde yetiştirdikleri Hint kenevirlerini tavuk kümesine asarak, kuruttuktan sonra piyasaya sürdükleri iddia edilen Y.G. ve M.G., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Y.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.G. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Koçyurdu köyünde uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan takip sonrası belirtilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, ev ve eklentilerinde narkotik köpeği 'Dora' ile arama yaptı. Aramalarda; bahçeye ekili 14 kök Hint keneviri, kurutulmak üzere tavuk kümesine asılmış bir miktar Hint keneviri ile evin içinde 2 kilo 50 gram esrar ele geçirildi. Ürettikleri uyuşturucu maddeleri daha sonra piyasaya sürdüğü belirlenen Y.G. ve M.G., gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Y.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.G. de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ise imha edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2020-09-03 13:36:13

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