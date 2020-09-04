Osmaniye'de korona virüs tedbirleri denetimi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Osmaniye’de korona virüs tedbirlerine yönelik denetim, Vali Dr. Erdinç Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Şehirdeki tüm yaşam alanlarında, 'Sağlık hepimiz için' sloganıyla korona virüs tedbirleri denetiminin üçüncüsü gerçekleştirildi. Fakıuşağı Mahallesinde korona virüs nedeniyle iş yerlerini ziyaret eden Vali Yılmaz, kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin prensipleri olan maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulması noktasında esnafı uyardı.

Denetimlerde Vali Erdinç Yılmaz'a İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.