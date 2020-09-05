Berber iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Osmaniye'de bir berber, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.15 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 8029. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, araçla berber dükkanına gelen bir kişi, tabancayla Ömer Filiz’e (41) ateş etti. Kurşunların hedefi olan Ömer Filiz kanlar içinde yerde kaldı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Filiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Çevrede geniş çaplı inceleme yapan polis, cinayet şüphelisi M.Y.E'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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