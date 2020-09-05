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İş yerinde saldırıya uğrayan berber hayatını kaybetti

DHA

İş yerinde saldırıya uğrayan berber hayatını kaybetti


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de iş yerinde M.Y.E.'nin silahlı saldırısına uğrayan berber Ömer Filiz (41), hayatını kaybetti.
Olay, saat 20.00 sıralarında merkez ilçeye bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 8029'uncu Sokak'taki bir berber dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Filiz'in çalıştığı sırada iş yerine gelen kimliği belirsiz bir kişi, yanında getirdiği tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlarla ağır yaralanan Filiz, kanlar içerisinde yere yığıldı. Silahlı saldırıyı düzenleyen şüpheli ise olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Filiz'i ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Filiz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, yaptığı çalışma sonucu şüpheli M.Y.E.'yi kısa sürede yakalayarak emniyete götürdü. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2020-09-05 22:11:07

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