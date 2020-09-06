Düğünler yasaklandı, davulcular işsiz kaldı Osmaniye'de düğün çalgıcılığı yapan müzisyenler, işsiz kaldıklarını belirterek, yetkililerden yardım beklediklerini söylediler

Korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde düğün, nişan, sünnet düğünü ve kına gecesi gibi etkinliklerin yasaklanmasının ardından Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde geçimini düğünlerden sağlayan ve yasakların ardından işsiz kalan davulcular, yetkililerden yardım bekliyor.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile Covid19 tedbirleri kapsamında 81 ilde düğün, nişan, sünnet düğünü ve kına gecesi gibi etkinlikler yasaklandı. 4 Eylül’den itibaren ülke genelinde yürürlüğe giren yasağın ardından Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde geçimlerini düğünlerde çalgıcılık yaparak sağlayan davulcular, işsiz kaldıklarını belirterek, yetkililerden yardım beklediklerini söylediler. Herhangi bir iş yeri veya çalıştıkları bir yer olmadığını, sadece düğünlerde davul çalarak geçimlerini sağladıklarını belirten Ferdi Solmaz, “Bizim bir iş yerimiz yok. Bakkalımız, marketimiz yok. Tek gelirimiz davul. Haftada 200300 TL para kazanıyorduk. Onunla da 1 hafta boyunca ailemizi geçindiriyorduk. Devletimiz bu kararı bizim sağlığımız için aldı. Bunu biliyoruz ama biz de işsiz kaldık. Devlet büyüklerimizden bizlere sahip çıkmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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