Osmaniye'de 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Osmaniye’de, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki silahlı eylemlerinde bomba uzmanı ve iletişimden sorumlu sözde komutan yardımcısı olarak yer aldıkları iddia edilen şüphelilere yönelik önceki gün düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 2 zanlı gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Suriye uyruklu M.S. ile H.A.'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimliğince tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.