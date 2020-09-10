Osmaniye'de 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Soylu açıkladı! Kafe ve restoranlarda saat 12.00'den itibaren...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye’de, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki silahlı eylemlerinde bomba uzmanı ve iletişimden sorumlu sözde komutan yardımcısı olarak yer aldıkları iddia edilen şüphelilere yönelik önceki gün düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 2 zanlı gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Suriye uyruklu M.S. ile H.A.'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.