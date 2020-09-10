Osmaniye'de köyü domuzlar bastı

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Osmaniye’nin merkez Akyar Köyünü domuzlar bastı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye’ye 5 kilometre mesafedeki Akyar Köyünde bir anda domuz sürüsünü gören köylüler gözlerine inanamadı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Aç oldukları için köye indikleri düşünülen domuzlar, bir süre sonra kayıplara karıştı.

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