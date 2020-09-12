Düziçi'ndeki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor (2)

HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınana havadan müdahale başladı. Ekipler , havanın aydınlanmasıyla 5 helikopter ve 1 uçakla yangına müdahale ediyor. DHA-Genel Türkiye-Osmaniye ÇAĞLAR ÖZTÜRK
2020-09-12 08:24:17
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