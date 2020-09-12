Osmaniye'deki orman yangınını söndürme çalışması devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye'deki orman yangınını söndürme çalışması devam ediyor

İHA

Osmaniye'deki orman yangınını söndürme çalışması devam ediyor

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına günün ışımasıyla birlikte havadan müdühala edilmeye başlandı.
İlçe merkezine 27 kilometre uzaklıkta bulunan Yenifarsak köyü Nacar Yaylası bölgesindeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan akşam saatlerine kadar sürdü. Sabah günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan yangına müdahale tekrar başladı. Yangın havadan 5 helikopter ve 1 uçakla müdahale ediliyor.
Arazi şartlarının kötü olması dolayısıyla ekiplerin yangına müdahalede güçlük çektiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düziçi'ndeki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor (2)
YEREL HABERLER Düziçi'ndeki orman yangınını söndürme çalışmaları ...
Düziçi'de orman yangını
YEREL HABERLER Düziçi'de orman yangını
Kaplumbağayı ezmemek için canından oldu Motosiklet ile kaza yapan 16 yaşındaki genç, yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Kaplumbağayı ezmemek için canından oldu Motosiklet ...
Osmaniye’deki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Osmaniye’deki orman yangınını söndürme çalışmaları ...
Düziçi’nde 30 kişiye 27 bin lira maske cezası
YEREL HABERLER Düziçi’nde 30 kişiye 27 bin lira maske cezası
Osmaniye'de orman yangını Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Osmaniye'de orman yangını Yangına havadan ve karadan ...
Amanoslar'da teröristlere ait yaşam malzemeleri bulundu
YEREL HABERLER Amanoslar'da teröristlere ait yaşam malzemeleri ...
Amanoslar'da terör örgütüne ait yaşam malzemesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Amanoslar'da terör örgütüne ait yaşam malzemesi ele ...
Ahşap fıçı ustası, 70 yıldır dede mesleğini sürdürüyor
YEREL HABERLER Ahşap fıçı ustası, 70 yıldır dede mesleğini ...
Osmaniye'de gözaltına alınan 2 DEAŞ üyesi tutuklandı
YEREL HABERLER Osmaniye'de gözaltına alınan 2 DEAŞ üyesi tutuklandı
Osmaniye'de köyü domuzlar bastı
YEREL HABERLER Osmaniye'de köyü domuzlar bastı
Osmaniye'de 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Osmaniye'de 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Vali Yılmaz: "Vatandaşlarımız kurallara uyarsa virüsü yeneriz"
YEREL HABERLER Vali Yılmaz: "Vatandaşlarımız kurallara uyarsa virüsü ...
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonları Gözaltına alınan 28 kişiden 2'si tutuklandı
YEREL HABERLER Osmaniye'de uyuşturucu operasyonları Gözaltına alınan ...
Yaralı sokak kedisinin patisi ampute edildi
YEREL HABERLER Yaralı sokak kedisinin patisi ampute edildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X