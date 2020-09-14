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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nova Sposa, tasarımlarını geleneksel çizgiden kopmadan bugüne taşıyor

İHA

Tasarladığı gelinlik modelleri ile Türkiye ve dünya pazarında dikkatli üzerine çeken Nova Sposa, geleneksel köklerinden kopmadan, tasarımlarını bugüne taşımayı başardı.

Nova Sposa, tasarımlarını geleneksel çizgiden kopmadan bugüne taşıyor

Tasarladığı gelinlik modelleri ile Türkiye ve dünya pazarında dikkatli üzerine çeken Nova Sposa, geleneksel köklerinden kopmadan, tasarımlarını bugüne taşımayı başardı.
30 yılı aşkın tecrübesiyle tasarladığı modellerini müşterileriyle buluşturan Adana merkezli ünlü gelinlik markası Nova Sposa, başta Türkiye olmak üzere tüm Dünya’da sektörün öncü firmaları arasında yerini almayı başardı.
Firmanın kurucusu Derya Demir, kraliyet düğünlerinin vazgeçilmezi olan uzun kollu gelinlikler, özgür ruhlu kadınları yansıtan bohem gelinlikler, retro ve vintage tarzıyla 3 boyutlu, çiçekli gelinlik tasarımlarında öncü bir rol üstlenmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.
Korona virüs sonrasında düğünlerin yeniden yapılmaya başlamasıyla müşterilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını anlatan Demir, Avrupa ülkeleri, Amerika, Güney Amerika, Orta Doğu başta olmak üzere tüm dünyadaki tüketicilerin talep ve beklentilerine hitap ettiklerine dikkat çekti. Halen Türkiye’de 5 mağazaları olduğunu kaydeden Demir, çeşitli bölgelerinde yeni mağazalar açmayı planladıklarını söyledi.

2020 sezonunun revaçta modelleri
Derya Demir, 20192020 sezonunda en çok ilgi gören gelinlik modelleri arasında uzun balon kol gelinlik modelinin öne çıktığını söyledi. Gelinlerin bu modelle hem nostaljik hem de zarif bir görünüm elde ettiğini belirten Demir, "Bohem ve vintage tarzı gelinliklerde sıklıkla kullanılan balon kol 2020 sezonun en çok ilgi gören modeli haline geldi. 1980’li yılların modası olan balon kol gelinlikte karşımıza çıkan 3 boyutlu çiçek detayı ile geleneksel detaylarla, modern bir görünüm elde ediliyor" dedi.

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