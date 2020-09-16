Savrun Barajı'nda uzlaşma sağlandı Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki 142 bin 400 dekar zirai araziye sulama suyu sağlayacak olan Kadirli Savrun Barajı’nda hayati öneme sahip olan aşamalardan birisi uzlaşma yolu ile çözüme kavuşturuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Savrun Barajı'nda uzlaşma sağlandı Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki 142 bin 400 dekar zirai araziye sulama suyu sağlayacak olan Kadirli Savrun Barajı’nda hayati öneme sahip olan aşamalardan birisi uzlaşma yolu ile çözüme kavuşturuldu

İHA

Savrun Barajı'nda uzlaşma sağlandı Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki 142 bin 400 dekar zirai araziye sulama suyu sağlayacak olan Kadirli Savrun Barajı’nda hayati öneme sahip olan aşamalardan birisi uzlaşma yolu ile çözüme kavuşturuldu

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, tamamlandığında Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki 142 bin 400 dekar zirai araziye sulama suyu sağlayacak olan Savrun Barajı’nda hayati öneme sahip olan aşamalardan birisinin uzlaşma yolu ile çözüme kavuşturulduğunu bildirdi.
Kaya Yıldız, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Osmaniye'de son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını, şehrin birçok yerinde devam eden taşkın koruma tesisi inşaatlarının da hız kesmeden ilerlediğini ifade etti.

Uzlaşma sağlandı, baraj inşaatı hızlandı
Yıldız , "Osmaniyelilerin yıllardır hasretle beklediği ve tamamlandığında Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki 142 bin 400 dekar zirai araziye sulama suyu sağlayacak olan Kadirli Savrun Barajı’nda hayati öneme sahip olan aşamalardan birisi uzlaşma yolu ile çözüme kavuşturuldu” dedi. İnşa çalışmasında ihtiyaç duyulan arazilerin DSİ adına kamulaştırılmasının vatandaşlar ile yapılan uzlaşma görüşmeleri neticesinde olumlu sonuçlandığını vurgulayan Yıldız, “İnşaat çalışmalarına ivme kazandıran bu gelişme neticesinde, derivasyon tüneli kazı ve destekleme çalışmaları safhasına geçilmiştir” ifadelerini kullandı.

Bölge insanına ek gelir sağlanacak
DSİ Genel Müdürü Yıldız, Kadirli Savrun Barajı ile ilgili şu bilgileri verdi:
"Çalışmalarına devam ettiğimiz Savrun Barajı’nın temelden yüksekliği yaklaşık 87 metredir. 93 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj, Osmaniye’nin son yıllardaki en önemli yatırımları arasındadır. Barajın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Projenin tamamlanmasıyla yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık yaklaşık 141 milyon TL gelir artışı ve yörede 14 bin 240 kişiye de istihdam alanı sağlanması hedeflenmektedir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milli yerfıstığı "Ayşehanım" hasat edildi Dr. Ayşe Nuran Çil: "Yakın zamanda Türkiye genelinde çeşidin yaygınlaştırılması çalışmalarına başlayacağız"
YEREL HABERLER Milli yerfıstığı "Ayşehanım" hasat edildi Dr. Ayşe ...
Traktör tekerli motosiklet yaptı
YEREL HABERLER Traktör tekerli motosiklet yaptı
Osmaniye’de bir köy karantinaya alındı Covid-19 tedbirleri kapsamında Kadirli ilçesi Tatarlı köyüne 14 gün süre ile giriş çıkışlar kısıtlandı
YEREL HABERLER Osmaniye’de bir köy karantinaya alındı Covid-19 ...
Ahmet Emin Ahlatçı: “Altın sektöründe hedefimiz dünyada ilk 10”
YEREL HABERLER Ahmet Emin Ahlatçı: “Altın sektöründe hedefimiz ...
Nova Sposa, tasarımlarını geleneksel çizgiden kopmadan bugüne taşıyor
YEREL HABERLER Nova Sposa, tasarımlarını geleneksel çizgiden ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X