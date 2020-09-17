Kadirli'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 gözaltı



Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 5 kişiyi tespit etti. Şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskın yapan ekipler M.Ç.S., A.G., K.G., B.C.B. ve H.A.'yı gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para geçirildi. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN

2020-09-17 22:17:14



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