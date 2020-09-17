Kadirli polisinden uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde polisin yaptığı operasyonla uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince M.Ç.S. adlı kişinin evine düzenlenen operasyonda 5 gram metanfetamin2 gram esrar1 adet ruhsatsız 7.65 tabanca ve tabancaya ait 15 adet fişek1 adet tüfek ve tüfeğe ait 7 adet fişek, A.G. isimli şahsın ikametinde 1 adet tüfek, 7 bin 500 TL 1 adet altın kolye1 adet altın bilezikhassas terazi5 gram esrar9 gram metanfetamin4 gram kannobinoid ayrıca uyuşturucu madde kullanmak için aparatlar ele geçilirken, M.Ç.S, A.G, K.G. ve H.A isimli şahıslar gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, her türlü suç ve suçlu ile mücadelenin aralıksız devam edeceği bildirildi.

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