Oyun için çıktığı demir korkuluk koluna saplandı

"Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, üzerine çıktığı demir korkuluk sağ koluna saplanan 12 yaşındaki Furkan Derin, itfaiye ekiplerince kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam, Rızaiye Mahallesi Nahar Yolu üzerinde yaşandı. Furkan Derin, oynamak için 3 Nolu Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi'nin bahçesini çeviren demir korkulukların üzerine çıktı. Ancak çocuğun sağ koluna demir korkuluk saplandı. Furkan'ın çığlıklarını duyan vatandaşlar, 112 Acil ile itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, çocuğa ilk yardım müdahalesinde bulunurken, itfaiye ekipleri demir korkuluğu kesti.

Ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Furkan Derin, kolundaki demir parçası, burada kesilerek küçültüldükten sonra ameliyata alındı. Derin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2020-09-19 12:39:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.