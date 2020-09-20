Osmaniyespor - İçel İdmanyurdu maçına test engeli

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Osmaniyespor FK'nın sahasında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile yapacağı karşılaşma, ev sahibi ekibin koronavirüs testi talimatlara uygun bulunmadığı için oynanmadı.

3'üncü Lig 3'üncü Grup ilk hafta maçında bugün saat 15.00'te 7 Ocak Stadı'nda İçel İdmanyurdu Spor Kulübü'nü ağırlayacak Osmaniyespor FK, karşılaşma öncesi koronavirüs testi yaptırdı. Ancak, Osmaniyespor'un yaptırdığı test Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayımladığı "Kovid-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimat"a uygun bulunmadı. Yeni test için de zaman kalmayınca maç oynanmadı.

Karşılaşma ile ilgili kararın TFF tarafından verileceği belirtildi.DHA-Spor Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2020-09-20 17:01:20



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