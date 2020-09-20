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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Futbolcular hakem odasına girmeye kalktı

İHA

Futbolcular hakem odasına girmeye kalktı

TFF 3. Lig 3. Grup Osmaniyespor maçı öncesi korona virüs test sonuçlarını bekleyen İçel İdmanyurdulu futbolcular testlerin gecikmesi sonrası hakem odasına girmeye kalktı.
TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Osmaniyespor FK’nın sahasında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile yapacağı karşılaşma, ev sahibi ekibin iki çalışanının Covid 19 testinin pozitif çıkması sonucu ertelendi. Test sonuçlarının gecikmesi üzerine İçel İdmanyurdu futbolcuları hakem ve temsilci odasına girdi.
TFF 3. Lig 3. Grup'ta Osmaniyespor ile İçel İdmanyurdu bugün karşı karşıya gelecekti. Mücadele öncesi maçın saat 15.00'de başlamaması üzerine İçel İdmanyurdu Spor futbolcuları hakem ve temsilci odasına girmeye kalktı. Bunun üzerine çevik kuvvet ekipleri olaya müdahale ederek İçel İdmanyurdu sporcularını odadan çıkardı.
Ardından yapılan açıklamada Osmaniye FK’li iki çalışanın (masör ve fizyoterapist) testlerinin pozitif çıkması üzerine, mücadele ertelendi.

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