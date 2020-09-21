Osmaniye'de yüz yüze eğitim başladı

Osmaniye'de 20202021 Eğitim Öğretim Yılı, ana sınıfı ve 1. sınıflar için yüz yüze eğitim ile başladı.
Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, eğitim öğretim yılının ilk gününde Dede Korkut İlkokulu ve Yediocak İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.
Öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Yılmaz, "20202021 eğitim öğretim yılının başta öğrencilerimiz olmak üzere bütün eğitim camiası için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.