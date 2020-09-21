Osmaniye’de kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

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Osmaniye'nin Kesmeburun köyünde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 2 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kesmeburun köyünde arkeolojik sit alanı içerisinde kazı yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, H.K. ve H.Ş. isimli şahısları kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Operasyonda ele geçirilen, kaçak kazıda kullanılan 1 adet jeneratör, 1 adet delici kesici alet, 1 adet kazma, 1 adet kürek ve 7 adet muhtelif kazı malzemesine el konuldu.

Gözaltına alınan 2 kişinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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