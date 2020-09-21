Osmaniye’de kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye’de kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

İHA

Osmaniye’de kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Osmaniye'nin Kesmeburun köyünde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 2 kişi suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kesmeburun köyünde arkeolojik sit alanı içerisinde kazı yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, H.K. ve H.Ş. isimli şahısları kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Operasyonda ele geçirilen, kaçak kazıda kullanılan 1 adet jeneratör, 1 adet delici kesici alet, 1 adet kazma, 1 adet kürek ve 7 adet muhtelif kazı malzemesine el konuldu.
Gözaltına alınan 2 kişinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayıp bekçi ölü bulundu
YEREL HABERLER Kayıp bekçi ölü bulundu
Osmaniye FK: "Kulübümüzün hiçbir ihmal veya kusuru yoktur" Osmaniye FK'dan ertelenen İçel İdmanyurdu maçı hakkında açıklama geldi "Rakibimizi, 'fair-play' anlayışıyla ve müsabakanın ileriki bir tarihte oynanması için birlikte hareket etmeye davet ediyoruz"
YEREL HABERLER Osmaniye FK: "Kulübümüzün hiçbir ihmal veya kusuru ...
Oğluna verilen 60 yıl cezayı duyunca adliyede intihara kalkıştı Osmaniye'de taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan daha önce 28 yıl hapis cezası alan gencin dosyasını Yargıtay bozdu, yerel mahkeme cezayı 60 yıla çıkardı, anne ise intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Oğluna verilen 60 yıl cezayı duyunca adliyede ...
Otoparkta yaralı bulunan doktor kurtarılamadı
YEREL HABERLER Otoparkta yaralı bulunan doktor kurtarılamadı
Osmaniye'de yüz yüze eğitim başladı
YEREL HABERLER Osmaniye'de yüz yüze eğitim başladı
Futbolcular hakem odasına girmeye kalktı
YEREL HABERLER Futbolcular hakem odasına girmeye kalktı
Osmaniye'deki maça korona testi engeli 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Osmaniyespor FK'nın, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile yapacağı karşılaşma, ev sahibi takımın korona virüs testi, talimatlara uygun bulunmadığı için oynanmadı
YEREL HABERLER Osmaniye'deki maça korona testi engeli 3. Lig 3. Grup ...
Osmaniyespor - İçel İdmanyurdu maçına test engeli
YEREL HABERLER Osmaniyespor - İçel İdmanyurdu maçına test engeli
Oyun için çıktığı demir korkuluk koluna saplandı
YEREL HABERLER Oyun için çıktığı demir korkuluk koluna saplandı
Osmaniye'de 19 Eylül Gaziler Günü Devlet Bahçesi Meydanı'nda kutlandı
YEREL HABERLER Osmaniye'de 19 Eylül Gaziler Günü Devlet Bahçesi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X