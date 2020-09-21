Sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişiye suçüstü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE'de arkeolojik sit alanında kazı yapan 2 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçeye bağlı Kesmeburun köyünde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, arkeolojik sit alanı içerisinde izinsiz kazı yapan H.K. ve H.Ş.'yi suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan incelemede ise jeneratör, hilti, kazma, kürek ve 7 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. İzinsiz kazı yapan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2020-09-21 17:15:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.