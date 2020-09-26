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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinan İslam Yılmaz’ın Grandmaster başarısı gençlere umut oldu

İHA

Sinan İslam Yılmaz’ın Grandmaster başarısı gençlere umut oldu

Türkiye’nin ilk Grandmaster Güzellik Uzmanı ünvanının sahibi Sinan İslam Yılmaz’ın başarısı, girişimcilik yolundaki gençlere örnek oldu. Yılmaz, gençlere “Her zaman sevdiğiniz işi yapın, kendinizi geliştirin, bu iş size başarıyı eninde sonunda getirecektir” tavsiyesinde bulundu.
Türkiye’nin en popüler güzellik uzmanlarından olan Yılmaz, 2010 yılından beri gençleri güzellik uzmanlığı ile tanıştırmak için yurt içi ve yurt dışında eğitim ve workshoplar veriyor.
Uzun yıllar dünyaca ünlü markaların bünyesinde yönetici pozisyonunda çalışan Sinan İslam Yılmaz, 2014 yılında verdiği radikal bir kararla kendi makyaj stüdyosunu açarak sektöre girişimci olarak adım attığını söyledi. Yılmaz, “İyi ki de açmışım. Sonrasında kendimi her zaman geliştirmeye devam ettim. Bursa’da ikinci merkezimizi açtıktan sonra 2019 yılında İstanbul’da yeni bir güzellik stüdyosu daha açtım” dedi.
Panama’da Meksika’ya, Amerika’dan Avrupa ülkelerine kadar 60’a yakın ülkede verdiği workshoplarla tecrübelerini aktardığını anlatan Yılmaz, “Tecrübelerimi mesleğe yeni başlayacak arkadaşlarımla paylaşmaktan hiçbir zaman geri durmam, onlar bizden de iyi olacaklar. 2019 yılında aldığım Grandmaster unvanı ile Türkiye’deki uluslararası güzellik sektöründeki ilk ve tek büyük ustayım. Bu yalnızca güzellik merkezimizdeki danışanlarımıza verdiğim hizmet ile sınırlı tutabileceğim bir unvan değil. Grandmaster’lığa layık olmak için bütün tecrübemi genç nesillere aktarıyorum. Ülkemizi, uluslararası arenada tanıtabilme şerefine de sahip olduğum için kendimle gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.
Yılmaz, “Başarımın sırrı önüme çıkan hiçbir engeli tanımadan, durmadan, yorulmadan çalışmam. Benim de önümde daha uzun bir yol var. Bu yolu çok çalışarak, çok öğrenerek ve çok öğreterek yürüyeceğim” şeklinde konuştu.

“Ben oldum deyip köşenize çekilmeyin”
Sektördeki 10 yıllık serüvenine birçok başarı sığdıran Yılmaz, gençlere ne işi yapıyor olurlarsa olsun ellerinden gelenin en iyisini yapmaları gerektiğini vurgulayarak, “Geleceğini yeni kuracak olan genç arkadaşlarıma verebileceği en önemli tavsiye, hangi sektörde en iyi iseniz oraya yönelin. Para ve etiket kaygısını ikinci plana atın. Dünya çok hızlı ilerliyor. Benim de olduğu gibi sizin de her gün kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bu gelişim ve dönüşüm süreci asla bitmiyor. Ben oldum deyip köşenize çekilirseniz başarılı olamazsınız” dedi.

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