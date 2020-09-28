Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

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Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gaziantep'ten temin edilen uyuşturucu maddenin Osmaniye'de piyasaya sürüleceği bilgisi alınması üzerine çalışma başlatıldı. 27 plakalı özel otomobil Osmaniye’nin Bahçe ilçesi D400 karayolu Aslanlıbel mevkisinde durduruldu. Araç içerisinde ve şahısların üstünde yapılan aramada 37 gram eroin, 50 metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Araçta bulunan Ö.Ö., N.G. ve M.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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