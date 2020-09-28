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Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bir kişinin üzerindeki tornavidadan uyuşturucu çıktı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, kasten yaralama olayına karışan E.B. isimli şüphelinin üst aramasını yaptı. Suçta kullandığı tespit edilen tornavidanın yapılan detaylı incelenmesinde arka kapağının içerisine gizlenmiş 3 gram bonzai ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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