Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde bir kişinin üzerindeki tornavidadan uyuşturucu çıktı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, kasten yaralama olayına karışan E.B. isimli şüphelinin üst aramasını yaptı. Suçta kullandığı tespit edilen tornavidanın yapılan detaylı incelenmesinde arka kapağının içerisine gizlenmiş 3 gram bonzai ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.