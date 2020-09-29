Osmaniye´de defne yaprağı hasadı



Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA) OSMANİYE´nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde, köylülerin en önemli geçim kaynakları arasında olan defne yaprağının hasadına başlandı. 10 köyde 3 bin ailenin geçim kaynağı olan defne yaprağı, hasadın ardından İzmir'de işlendikten sonra ilaç, gıda, boya ve kozmetik sektörlerinde kullanılmak üzere yurt dışına ihraç edilecek.

Kadirli ve Sumbas ilçelerine bağlı 10 köyde, 3 bin ailenin geçim kaynağı olan defne yaprağının hasadına başlandı. Dik yamaçlarda, kayalıklar arasındaki ağaçlardan tahra ile yapılan hasada Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık da katıldı. Geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen hasatta, ürünlerin taşınması için atlar da kullanıldı. Hasadın mart sonuna kadar devam edeceği, yaprakların kilosunun 1,30 TL'ye satıldığı belirtildi.

Kentte sadece yer fıstığı, turp ve ıspanak yetiştirilmediğini kaydeden Kaymakam Arık, hasat edilen ürünlerin il dışında işlendikten sonra yurt dışına gönderildiğini söyledi. Ürünlerin ilaç, gıda, boya ve kozmetik sektörlerinde kullanıldığına dikkat çeken Arık, "Ürünler Kadirli´mizden çıktıktan sonra İzmir´e gidiyor. Burada işlendikten sonra büyük bölümü ABD ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Defne yaprağı gastronomide de önemli rol oynuyor. Son yıllarda gıda sektöründe çok kullanılıyor. Defne, köylülerimiz için 'define' anlamını taşıyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN

2020-09-29 11:50:52



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