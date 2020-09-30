Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sumbas ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti yapan örgüte eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 7 ayrı adrese düzenlenen operasyonda şüpheliler E.H., Ü.U., B.K., M.G., S.C., Z.U. ve Ç.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 30 gram esrar maddesi, 20 adet sikke, 25 adet 9 mm tabanca fişeği, 5 gram kenevir tohumu ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Uyuşturucu İmal ve Ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen 7 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.