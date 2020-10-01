Osmaniye’den Azerbaycan’a destek

54 Sivil Toplum Kuruluşu’nun oluşturduğu Osmaniye Sevdalıları Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (OSEV) tarafından, Ermenistan ile çatışma yaşayan Azerbaycan’a destek geldi.

OSEV tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun, 27 Eylül Pazar günü sabah saatlerinde Azerbaycan topraklarındaki sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırıların sonucunda sivil katliamına imza attığı ifade edilerek, "Kardeş ülke Azerbaycan ise aksine sivillerin yaşadığı köyleri ve kentleri bütün gücü ve imkanlarıyla korumaktadır. Bu saldırılarda aynı aileden 2‘si henüz ilkokul öğrencisi olan 5 kişi şehit olmuştur. Bu durum, saldırının herhangi bir sınır ihlali ve çatışması değil, doğrudan Azerbaycan'a yönelik bilinçli bir taarruz olduğunu göstermektedir. Hiç şüphesiz bu saldırı, Ermenistan'ın çapını aşan bir hadisedir. Amaç saldırgan bir yaklaşımla hem 30 yıldır işgal ettiği Yukarı Karabağ sorununun çözümüyle ilgili süreci tıkamak hem de bölgede yeni çatışma alanları ortaya çıkarmaktır" denildi.

Açıklamada daha sonra şunlara yer verildi:

"Azerbaycan devletinin ve halkının yanında olduğumuzu bütün dünyaya bildiriyoruz. Biz kardeşiz ve kıyamete kadar birbirimize sahip çıkmak için varız. Bu kardeşlik bağımızla birlikte bugün de Azerbaycan’ın tam yanındayız. Kalbimizin soydaşlarımızla birlikte atmaktadır. Bizler dualarımızla ve bugün burada bir araya gelerek kardeş ve dost ülke Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Karabağ Türk'ündür, Türk vatanıdır. Hiç kimse gerçeği değiştiremeyecektir. Tek amacı Türk düşmanlığı olan Ermenistan'ın ve kiralık silahlı unsurlarının Türk milleti karşısında tutunma ihtimali yoktur. Kanımızla, canımızla, varlığımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Ermenistan'ın alçakça saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir tepki ortaya koyamayan uluslararası toplum ve kuruluşların, çifte standardının ve zulmün karşısında duruyor ve kınıyoruz. Ermeni çeteleri tarafından şehit edilen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da şifalar diliyor ve şu anda cephede gazada olan kardeşlerimizin de gazaları mübarek olsun diyoruz.”

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