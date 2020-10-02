Osmaniye’de kadın cinayeti Eşini pompalı tüfekle öldürdü Bir kişiyi yaraladıktan sonra aynı tüfekle eşini öldüren adam tüfekle birlikte yakalandı

Osmaniye’de kocası tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde Osmaniye merkez Karaçay Mahallesi’ndeki evde yaşandı. İşçi olarak çalışan Gökmen O. sabah saatlerinde mesaiden çıktıktan sonra önce Baş Mahallesi’ne gitti. Burada M.T. isimli adamı tüfekle vurarak yaralayan Gökmen O. ardından da Karaçay Mahallesi’ndeki evine geldi. Evde eşi Emel O. ile önce tartışan Gökmen O. ardından da pompalı tüfekle eşine ateş etti. Tüfek sesini duyanlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yerde kanlar içinde kalan Emel O.’yu buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Emel O.’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemede Emel O.’nun cansız bedeni Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından bir kişiyi pompalı tüfekle vurarak yaralayıp eşini de aynı tüfekle öldüren Gökmen O. suç aleti tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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