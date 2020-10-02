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Crabs Media Ortağı Burak Önal: “Dijital pazarlama pastası bir yılda yüzde 13 artacak”

İHA

Crabs Media Ortağı Burak Önal: “Dijital pazarlama pastası bir yılda yüzde 13 artacak”

Crabs Media kurucu ortağı Burak Önal, dijital pazarlama pastasının bir yılda yüzde 13 artmasının öngörüldüğünü açıkladı.
Yapılan son araştırmalara göre, dünya çapındaki dijital reklam harcamalarının 2020 yılı sonunda 384 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini belirten Önal, “Pazar hacminin 2021’de ise yüzde 13 artarak 435 milyar dolara çıkması öngörülüyor. Şirketler, Covid19’un olumsuz etkilerini azaltmak için dijital pazarlamaya yoğunlaşmış durumda. Korona virüs günlerinde oluşan sosyal hareketsizlik, ekonomideki canlılığın önünü kesiyor. McKinsey’in paylaştığı verilere göre, küresel ekonomik büyüme oranı salgın nedeniyle 2020’nin başında öngörülen yüzde 2,5 yerine yüzde 1,8’e kadar düşecek” dedi.

KOBİ’ler yüzde 56'sı ürün satışı için online oluyor
Future of Business raporuna göre, Türkiye’deki KOBİ’lerin yeni ürün veya hizmetlerini tanıtmak için dijital platformları kullandığına dikkat çeken Önal, şöyle devam etti;
“Online araçları, müşteriler ve tedarikçilerle iletişim kurma amacıyla kullananların oranı yüzde 63. İnterneti ürün veya hizmet satışı için kullanan KOBİ’lerin oranı yüzde 56 iken, bilgi edinmek amacıyla kullananlarınki ise yüzde 58. Küresel Dijital Raporu’na göre, Türkiye’de 59 milyon internet kullanıcısı var. Kullanıcıların yüzde 84’ü her gün internete giriyor. Toplam nüfusumuzun yüzde 63’ü sosyal medya platformlarını kullanıyor. Doğru hedef kitle analizi, pazarlama stratejisi ve uygulamayla hedeflenen satış oranına ulaşmak ve marka değerini artırmak mümkün.”

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