Çocuklar, hayvan figürlü maskeleriyle, sokak hayvanlarını besledi



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü' etkinlikleri kapsamında, çocuklar hayvan figürlü 3 boyutlu maskeler takıp, sokak hayvanlarını besledi. Hayvan sevgisini aşılamak ve sokak hayvanlarına karşı farkındalık oluşturmak içim düzenlenen etkinlikte çocuklar, gece yarısına kadar oyunlar oynayıp, eğlendi.Etkinliğe katılan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTA) Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, 'Önce Katlıyoruz, Sonra Besliyoruz' projesinin 2'nci yılında, çocuklara 3 boyutlu hayvan figürlü maskeler tasarladıklarını anlattı. 8 ayda çizimleri ile kurulum videoları hazırlanan 10 farklı hayvan figürlü maskeler için özel bir web sitesi hazırlandığını söyleyen Laçinbala, "Pandemiden sıkılan çocuklarımız karton maskelere kartonmaske.com adresinden ücretsiz ulaşabilecekler. Buradaki at, aslan, kedi, köpek, kaplan, ayı, kartal, kurt, öküz ve tilki hayvanlarının kağıttan maskelerin yapımı anlatılmakta. Projemizle hem çocuklarımızın el becerilerini geliştiriyoruz hem de renkli maskelerle sokaklarda beslemeler yapıyoruz. Bu proje sayesinde çocuklarımıza empati duygusunu aşılamayı amaçladık. Hayvan sevgisinin en eğlenceli halini bulduğumuza inanıyoruz. HAYTAP'ın sloganlarından olan 'kısırlaştır, aşılat yaşat' düşüncesini çocuklarımızın zihinlerine yerleştirmek amacı ile de labrador köpek ve kedi maskesine kulak küpesi ayrıntısını koymayı da ihmal etmedik" dedi.

Laçinbala, önümüzdeki yılda 'Önce Katlıyoruz, Sonra Besliyoruz' projesi kapsamında yine kağıttan oyunlar ve 3 boyutlu hayvan objeleri tasarlamayı planladıklarını kaydetti. DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2020-10-03 13:26:13



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