Otomobil beton elektrik direğine çarptı: 3 yaralı

Osmaniye’de beton elektrik direğine çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Haraz Mahallesi, Zorkun Caddesinde meydana gelen kazada, Salim Güven'in (30) kullandığı 80 AAH 432 plakalı Peugeot marka otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada, sürücü ile araçta bulunan iki kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.