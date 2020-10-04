TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 - Altındağspor: 0

TFF 3. Lig 3. Grup maçında Osmaniyespor FK, sahasında Altındağspor’u 10 mağlup etti.
Stat: 7 Ocak
Hakemler: Mehmet Çağatay Lakot xx, Tolga Özcan xx, Hüseyin Aycan xx
Osmaniyespor FK: Berkan Tanrınıan x, Sırat Yeşilördek xxx, Tayfun Sabri Gümüşoğlu xx, Hamit Bayraktar xx, Onur Kızıltaş xx, Soner Birinci xx, Ali Emre Erhal xx, Mustafa Öztürk x (Kerim Bölük dk. 83 ?), Hakkı İsmet Şimşek xx, Gencay Erten xx (Bekir Can Kara (dk. 53 xx), Halil İbrahim Cenik xx (Fatih Taşdelen dk. 83 ?)
Altındağspor: Süleyman Çamlıca xx, Emrah Sürücü xx (Tunahan Akpınar dk. 79 x), Furkan Ünsal xx (Utku Doğan dk. 62 x), Timuçin Aşcıgil xx, Furkan Güneş xx (Sıtkı Ferdi İmdat dk. 79 x), Onur Erdem Günel xx, Alperen Doğan xx (Fatih Karslı dk. 62 x), Gürkan Alver xx, Emre Toptan xx, Bayram Can Alyurt xx, Gökhan Şahin xx
Gol: Sırat Yeşilördek (dk. 52) (Osmaniyespor FK)
Sarı kartlar: Ali Emre Erhal, Hamit Bayraktar, Hakkı İsmet Şimşek (Osmaniyespor FK), Gürkan Alver, Onur Erdem Günel, Timuçin Aşcıgil (Altındağspor)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.